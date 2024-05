Deux défenseurs virés, le PSG n'a pas apprécié

Dans : PSG.

L'été promet d'être particulièrement mouvementé au PSG. Luis Enrique ne fera aucun cadeau et certains départs sont même espérés par l'entraineur espagnol du club de la capitale.

Le PSG aura pas mal de chantiers à régler cet été lors du marché des transferts. Le départ de Kylian Mbappé devra être comblé et le projet renforcé. Luis Enrique veut des joueurs totalement impliqués mais surtout compatibles avec ses idées de jeu. Alors que la saison va prochainement s'achever, l'ancien du Barça a eu le temps de se faire une petite idée concernant ceux qui n'avaient selon lui pas d'avenir au sein de son groupe. Luis Enrique a, comme il l'a récemment indiqué en conférence de presse, l'envie de doubler tous les postes. Deux joueurs sont visés par les prochains choix de Lucho.

Luis Enrique, les premières décisions fortes tombent

Selon les informations du Parisien, Luis Enrique ne dirait en effet pas non aux départs de Milan Skriniar et Manuel Ugarte. A propos du premier cité, les manques de garanties sur sa condition physique, couplés à sa lenteur et son manque de technique, ne conviennent pas à l'Espagnol. Le club ne lui a pas encore demandé de partir mais un point sera fait prochainement. Concernant l'Uruguayen, pourtant en vu en début de saison, ses manques à la relance et dans le jeu sous pression sont déplorés par son entraineur. Un prêt pourrait être envisagé, alors que l'AC Milan est intéressé par la possibilité de le récupérer.

Deux départs majeurs donc et deux échecs du précédent mercato qu'il faudrait combler. A revoir aussi certainement l'entente sportive entre Luis Campos et Luis Enrique afin d'éviter les erreurs de casting. Comme l'a rabâché l'Espagnol ces dernières semaines, l'effectif du club de la capitale la saison prochaine sera meilleur que l'actuel. Il ne reste plus qu'à allier la parole aux actes. Assurément le plus difficile...