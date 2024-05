Le PSG déniche le lieutenant idéal de Marquinhos en Italie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, l’un des gros chantiers du PSG concernera la défense. Avec la blessure de Lucas Hernandez, Luis Campos va impérativement devoir recruter un défenseur central pour épauler Marquinhos.

Cette saison, le Paris Saint-Germain a affiché des limites assez nettes dans le secteur défensif lors des grandes affiches de Ligue des Champions, que ce soit en quart de finale aller contre le FC Barcelone ou lors de la demi-finale face au Borussia Dortmund. Critiqué ces dernières années, Marquinhos a remis les pendules à l’heure en retrouvant un niveau excellent mais à côté de lui, personne n’a réellement convaincu. Que ce soit Danilo, Skriniar ou Lucas Beraldo, aucun ne semble avoir l’étoffe d’un titulaire pour la saison à venir et la blessure de Lucas Hernandez, qui formait un bon duo avec Marquinhos, oblige le PSG à se renforcer à ce poste. A en croire les informations relayées de Tuttosport, un joueur de Série A plait beaucoup à Paris, il s’agit d’Alessandro Buongiorno.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALESSANDRO BUONGIORNO (@ale.bongio)

Titulaire indiscutable du Torino, l’international italien de 24 ans est l’un des joueurs qui montent en Italie ces dernières années, et il y a peu de chances qu’il reste au Torino une saison de plus. Formé au club, il aspire logiquement à évoluer à un niveau supérieur et cela tombe bien, le natif de Turin a énormément de courtisans. La presse italienne révèle qu’outre le PSG, l’AC Milan, la Juventus Turin, Naples et le Bayern Munich sont également sur les rangs pour recruter celui qui vient de réaliser une saison très aboutie. Qui dit forte concurrence dit logiquement prix élevé pour Alessandro Buongiorno, évalué à près de 30 millions d’euros mais que le Torino espère vendre encore plus cher grâce à la cote importante du joueur. Pour le PSG, l’obligation est telle de recruter un joueur fiable et prometteur à ce poste que le Qatar pourrait faire l’effort, à condition bien sûr que cette piste de Luis Campos soit validée par Luis Enrique.