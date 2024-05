Le clan Barcola humilie les supporters lyonnais

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

De l’amour à la haine, le pas est très vite franchi, surtout dans le monde du football. Chouchouté par les supporters en raison de son éclosion sous le maillot de son club formateur, Bradley Barcola s’est mis beaucoup de monde à dos à Lyon. Auteur d’une très belle première saison en professionnel, l’ailier désormais au PSG a rapidement songé à partir, et l’a prouvé avec son changement d’agent pour rejoindre l’écurie de Jorge Mendes au tout début de l’été dernier, afin de préparer le terrain de son arrivée à Paris. Une attitude qui a provoqué la colère des supporters lyonnais, pour qui Barcola a très rapidement eu la tête ailleurs, et ne peut pas prétexter une grosse offre du Paris SG pour l’avoir fait changer d’avis. Résultat, il a été accueilli par des énormes sifflets lors de son passage au Groupama Stadium sous le maillot parisien, et y a répondu par quelques provocations qui démontrent que ce changement radical dans sa carrière l’avait mis sous grosse pression.

Riolo et les supporters de l'OL, le clan Barcola muscle le jeu

Depuis, son clan envoie régulièrement quelques piques à l’OL, et reste très attentif à ce qui se dit sur lui. La preuve, Daniel Riolo, qui avait traité Barcola de « bambi » lors de ses débuts bien timides en Ligue des Champions, avait reçu quelques réponses musclées de la part de l’entourage de l’ailier parisien. Désormais bien installé au PSG, et poussé encore par son agent Jorge Mendes qui ne souhaite pas voir de gros concurrents arriver cet été, Barcola a été récompensé avec une place en équipe de France pour l’Euro 2024. Ce n’était pas forcément gagné, mais le fait d’évoluer à Paris a forcément pesé. Une vraie récompense qui fait jubiler son frère, qui ne s’est pas privé de le faire savoir sur les réseaux sociaux, en enfonçant au passage les supporters de l’OL qui ne le voyaient pas réussir à Paris.

Story Instagram de Malcolm Barcola.



😤😤 pic.twitter.com/5I7v1mpDTd — Media Gones™ (@Media_Gones) May 17, 2024

Dans un message où on voit Bradley Barcola avec la célébration de Memphis Depay en se bouchant les oreilles, avec une autre photo où il arrive à Clairefontaine, le ton employé par Malcolm Barcola est bien acide. « Les jaloux vont maigrir », « Pire choix de carrière ont t’il dit », « merci bien, que le début » a envoyé le grand frère de Bradley Barcola, gardien de but de 25 ans lui aussi formé à l’OL actuellement sans club après une pige dans le championnat de Bosnie. La rancune est tenace, et des deux côtés.