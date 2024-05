EdF ‍: L’OM scandalisé aussi par Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France qui défendra ses chances à l'Euro est connue désormais, et si l'absence d'Alexandre Lacazette fait beaucoup parler à l'OL, celle de Jordan Veretout étonne tout de même du côté de l'OM.

La liste des joueurs de l'équipe de France appelés pour l’Euro 2024 est tombée ce jeudi soir et avec ce genre d'annonce se trouve toujours son lot de surprises, bonnes ou mauvaises. Pas grand monde n’avait anticipé le retour de N’Golo Kanté au plus haut niveau, après deux ans sans jouer en équipe de France. Le milieu de terrain champion du monde enchaine certes les matchs en Arabie saoudite, mais ils ne sont pas nombreux dans les grands pays à conserver leur place en sélection malgré leur passage en Saudi Pro League. L’ancien de Chelsea en fait partie, et Didier Deschamps a assuré que ses performances et sa forme actuelle lui donnaient des grosses garanties en vue de l’Euro. Cette nomination a en tout cas fait plusieurs victimes au milieu de terrain, notamment un joueur comme Mattéo Guendouzi qui a certainement perdu sa place en raison de sa deuxième partie de saison plus compliquée à la Lazio Rome.

Deschamps pouvait prendre Veretout en 26e homme

Est-ce que vous me prenez pour un fou si je vous dis que j’aurais pris Veretout à la place Zaire-Emery ? — Houssem Loussaïef (@HoussemLou) May 16, 2024

Mais la déception a du aussi être terrible pour Jordan Veretout, qui est l’un des rares joueurs à échapper au marasme à l’OM, et avait participé aux rassemblements de préparation des Bleus récemment. L’ancien nantais, joueur de devoir avec un gros coffre et capable d’évoluer à plusieurs postes, a été certainement l’un des derniers noms rayés par Didier Deschamps, mais la pilule est difficile à avaler. Pour lui comme pour d’autres. « Veretout avait sa place. Meilleur joueur de l’OM cette saison, selon moi. Mais il est probablement sur les rotules tellement il a enchainé », a tenté d’expliquer Pierre Bonamy, grand suiveur du football sur X. « Est-ce que vous me prenez pour un fou si je vous dis que j’aurais pris Veretout à la place Zaire-Emery ? », demande de son côté Houssem Loussaïef, journaliste pour France TV et RMC notamment. « Prendre 25 joueurs au lieu de 26 pour éviter d’avoir à prendre Veretout », « Veretout avait toute sa place dans ce groupe », « Veretout n’est pas récompensé de sa belle saison, l’OM l’a plombé », ont notamment répondu des internautes pour qui Didier Deschamps a été très dur avec le milieu de terrain olympien.