PSG ‍: Mbappé s’en va, les coachs de L1 disent bon débarras

Par Eric Bethsy

Alors que certains craignent que le départ de Kylian Mbappé laisse un grand vide en Ligue 1, certains entraîneurs de notre championnat ne sont pas du même avis. Au contraire, le Nantais Antoine Kombouaré et le Rennais Julien Stéphan se montrent optimistes pour l’avenir de l’élite française.

Sans nouveau pépin physique, Kylian Mbappé disputera son dernier match de Ligue 1 dimanche à Metz. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, qui devra encore jouer la finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais le samedi 25 mai, s’engagera ensuite avec le Real Madrid. Une triste nouvelle pour de nombreux observateurs inquiets en pensant au vide que laissera le départ du Bondynois. Il est vrai que le championnat français perdra sa seule véritable star après les sorties de Neymar et Lionel Messi l’été dernier. Mais chez certains entraîneurs de Ligue 1, la perte de Kylian Mbappé n’est pas vécu comme une déception.

Au contraire ! Antoine Kombouaré serait presque impatient de voir comment le championnat va rebondir dès la saison prochaine. « J’ai confiance en l’avenir, a réagi le coach du FC Nantes. Des stars étaient là avant Kylian Mbappé et elles sont parties. La saison passée, Messi et Neymar sont partis et on a continué à avoir des stades pleins. Les gens sont venus, il y a eu des très beaux matchs. » Le Kanak souligne par exemple « l’éclosion de Brest » et les « multiples rebondissements » qui ont animé la saison.

Stéphan fait confiance à Luis Enrique

« C’est la vie du foot. Les joueurs sont de passage. Les gens aiment la Ligue 1 », a ajouté Antoine Kombouaré, imité par son homologue de Rennes Julien Stéphan, lequel a cité l’entraîneur parisien Luis Enrique. « Si j’écoute bien ce qu’il dit, le collectif doit être supérieur à tout. Je suis en phase avec ça, a validé le technicien breton. On ne pourra pas remplacer Mbappé en termes de notoriété, de qualité intrinsèque, mais ce n’est pas pour autant que la Ligue 1 sera moins performante. Des collectifs et des équipes peuvent se construire pour compenser le départ de ces stars. » Et si le PSG pouvait être moins dominateur, leurs adversaires ne s’en plaindraient pas.