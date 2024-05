OL ‍: Sage sous pression, Textor attend la finale contre le PSG

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A l’origine de la métamorphose de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage n’est toujours pas fixé. L’entraîneur des Gones ignore s’il sera encore sur le banc la saison prochaine. La décision reviendra au propriétaire John Textor qui n’a pas prévu de trancher avant la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain.

Avant la venue de Strasbourg dimanche, pour la 34e et dernière journée de Ligue 1, Pierre Sage se montre vigilant. Le coach de l’Olympique Lyonnais veille à ce que ses joueurs n’aient pas la tête ailleurs. On parle évidemment de la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain prévue le samedi 25 mai à Lille. D’ailleurs, la consigne du technicien vaut également pour lui-même.

Sage attendra la fin de la saison

Pierre Sage pourrait être tenté de penser à son avenir, lui qui ignore encore s’il sera toujours l’entraîneur des Gones la saison prochaine. Mais le successeur de Fabio Grosso accepte le timing décidé par le propriétaire John Textor. « On a tous choisi de se concentrer sur les deux matchs qu'il reste, a confié le futur coach diplômé. On se parle tous les jours, on évoque le quotidien, donc on discute de Strasbourg. La semaine prochaine, s'il est là, on parlera de la finale. Et la semaine d'après, s'il est encore là, il sera peut-être question de mon avenir. » A priori, l’homme à l’origine du rebond lyonnais peut se montrer optimiste.

OLPlay, c'est l'actu de l'OL comme à la maison : le président John Textor vient faire un bisou à l'entraîneur Pierre Sage pendant l'itw en direct. C'est ça qu'on aime les Gones ❤️💙

Bonne nuit à tous ceux qui aiment l'OL 😘 pic.twitter.com/u3D7D1m05O — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) May 12, 2024

Après la victoire à Clermont (0-1) le week-end dernier, John Textor semblait sous le charme. « C'est si agréable de voir l'équipe bien jouer. Pierre et moi, on s'entendait déjà bien avant que je pense à lui pour le poste d'entraîneur. Je savais qu'il avait un bon cerveau et un bon cœur, qu'il communiquait très bien. Il n'avait pas entraîné avant mais je croyais en lui et je crois toujours en lui. C'est magnifique de voir à quel point ils sont soudés derrière leur coach. Pierre a fait un travail fantastique et l'équipe a été super », encensait l’Américain qui a peut-être déjà pris sa décision.