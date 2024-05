Le PSG s'avoue vaincu et laisse Xavi Simons partir

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Prêté au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons doit retourner au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le joueur semble être réticent à l'idée de revenir en France. Le club de la capitale lui laisse le feu vert.

Auteur de 9 buts inscrits et de 14 passes décisives délivrées, Xavi Simons a réalisé une bonne saison en Allemagne, dans un nouveau rôle. Le Néerlandais est censé faire son retour au PSG pour la saison 2024/2025. Depuis quelques semaines, l'avenir du joueur de 21 ans est une question importante à Paris, qui aimerait l'intégrer dans ses plans. Néanmoins, comme le rapporte Mundo Deportivo, le PSG s'est entretenu avec l'entourage du joueur et a donné sa parole à Xavi Simons pour le laisser partir où il le souhaite, même s'il s'agit du FC Barcelone, club rival des Parisiens. Néanmoins, le média espagnol affirme que le club de la capitale ne prévoit pas de vendre son joyau et que son nouveau départ se fera encore une fois sous la forme d'un prêt.

Xavi Simons de nouveau sur le départ, encore prêté ?

Luis Enrique va tout de même faire le nécessaire pour convaincre Xavi Simons de rester au PSG. Le champion de France va avoir besoin d'un joueur polyvalent, comme le natif d'Amsterdam, dont le profil pourrait correspondre aux attentes de l'entraîneur espagnol. La décision finale revient à Xavi Simons, qui est courtisé par le Barça, par des clubs de Premier League et évidemment par le RB Leipzig, qui milite depuis plusieurs mois pour le conserver une saison supplémentaire. Reste à savoir quelle sera la décision prise par l'ancien meneur de jeu du PSV Eindhoven, qui sera officiellement de retour à Paris dès le 30 juin. Quoi qu'il arrive, le PSG exclut une vente, malgré la valeur élevée de Xavi Simons sur le marché des transferts et les nombreux prétendants pour l'accueillir.