Stop ou encore avec le flop Kolo Muani, le PSG a tranché 

L’été dernier, le PSG a fait sauter la banque dans les dernières heures du mercato estival afin de recruter Randal Kolo Muani en provenance de Francfort pour 90 millions d’euros. Pour l’instant, l’international français est toutefois un énorme flop pour le club de la capitale.

Auteur de 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Randal Kolo Muani réalise une première saison extrêmement loin des attentes au Paris Saint-Germain. Titulaire au tout début de la saison, l’international français a rapidement perdu sa place au profit du repositionnement de Kylian Mbappé dans l’axe et de l’explosion de Bradley Barcola à gauche. Au fil des mois, les formes et les méformes ont fluctué au PSG entre Asensio, Barcola, Lee ou encore Gonçalo Ramos, mais le buteur formé à Nantes n’a jamais réussi à en profiter pour tirer son épingle du jeu. Remplaçant aux yeux de Luis Enrique, le vice-champion du monde 2022 a manqué sa première saison au Paris Saint-Germain.

Une réelle déception après l’exercice 2022-2023 de folie réalisé par Randal Kolo Muani à Francfort, où il a empilé 23 buts et 17 passes décisives en Allemagne. La déception est telle que dans les rangs parisiens, certains estiment qu’il faut déjà se débarrasser de « Kolo » comme il est affectueusement surnommé par Didier Deschamps en Equipe de France. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, un point a été fait au sein de l’état-major du PSG pour définir l’avenir de Randal Kolo Muani. Et même si un départ a bien été envisagé, la décision de le conserver a finalement été prise.

Gonçalo Ramos et Kolo Muani vont rester au PSG

En effet, l’ancien buteur de Francfort et de Nantes aura bien une seconde chance à Paris et il ne sera ni vendu ni prêté à l’issue de la saison. Le montant de son transfert il y a un an ainsi que son salaire sont de toute façon deux freins qui rendent un prêt quasiment impossible selon l’insider, qui dévoile par ailleurs que Gonçalo Ramos ne sera pas non plus mis sur le marché. Plus utilisé que Randal Kolo Muani en fin de saison, le buteur de la sélection portugaise va lui aussi rester au PSG avec une vraie chance d’être un titulaire à part entière. Cela veut-il dire que le champion de France ne recrutera pas d’avant-centre cet été ? Si Osimhen était par exemple dans la short-list il y a un an, il n’est plus certain que Paris cherche à se renforcer à ce poste de numéro neuf. La priorité est plutôt donnée aux postes d’ailiers et de milieux offensifs… pour le moment.