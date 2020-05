PSG : Zéro doute en interne, Neymar et Mbappé restent à Paris

Dans : PSG.

Chaque jour, la presse espagnole tente de se convaincre que Kylian Mbappé et Neymar peuvent quitter le PSG lors du prochain mercato.

Il faut dire que le Real Madrid rêve de l’international français depuis plus de deux ans tandis que le FC Barcelone souhaite combler sa star Lionel Messi en faisant revenir le Brésilien. Toutefois, la réalité est bien différente des rêves madrilènes ou catalans. Avec la crise du coronavirus, il paraît de plus en plus improbable de voir Neymar ou Mbappé quitter la capitale française lors du prochain mercato. Et pour cause, le PSG est déterminé à conserver ses deux joyaux, et refusera toutes les offres au rabais dans les semaines à venir. Raison pour laquelle au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, on est relativement confiant quant à l’avenir du duo Neymar-Mbappé, à l’image d’Ander Herrera.

Interrogé par la Cadena COPE, l’ancien milieu de terrain de Bilbao et de Manchester United est même prêt à parier un café sur le fait que Neymar et Mbappé restent à Paris. C’est dire s’il est confiant… « Si je devais parier un café sur le fait qu'ils restent à Paris, je le ferais. Tout indique que s'ils partent, il y en a un qui irait au Real Madrid et l'autre au Barça, mais moi je veux qu'ils restent avec moi » a expliqué le n°21 du Paris SG, intimement persuadé que les deux principales stars offensives de l’équipe de Thomas Tuchel resteront au moins une saison supplémentaire en France. C’est évidemment tout ce que l’on peut souhaiter aux supporters parisiens, lesquels disposent avec Neymar et Mbappé de deux joueurs exceptionnels, qui pourraient bien mener le PSG sur le toit de l’Europe un jour ou l’autre. Peut-être même dès 2020, avec une possible reprise de la Ligue des Champions en août.