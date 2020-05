PSG : Ronaldo et Messi sont cuits, il vote Neymar et Mbappé !

Dans : PSG.

Avec Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain dispose dans ses rangs de deux des meilleurs joueurs de la planète football.

Mais pour l’heure, ni le Brésilien ni le Français ne sont en mesure de réellement concurrencer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En dépit de leur âge, les stars du FC Barcelone et de la Juventus Turin sont toujours sur le toit du monde. Mais pour combien de temps encore ? La question se pose selon Arsène Wenger, lequel s’est montré très élogieux envers les deux monstres sacrés du football mondial dans un entretien accordé à TalkSPORT. L’ancien manager d’Arsenal, qui occupe désormais le poste de directeur du développement de la FIFA, estime toutefois que Neymar et Kylian Mbappé seront les successeurs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, et cela dans très peu de temps. La prochaine génération, c’est eux selon l’Alsacien.

« Nous n'avons jamais vu des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui peuvent absolument tout créer dans n'importe quelle situation difficile, mais je pense que leur règne touche à sa fin. Mais il s'agit maintenant de la prochaine génération. La prochaine génération est peut-être française : pour le moment les principaux acteurs pourraient être Mbappé, et bien sûr Neymar » a indiqué Arsène Wenger, pour qui le règne de Neymar et de Kylian Mbappé va bientôt commencer au détriment de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, clairement sur la fin selon Arsène Wenger. Reste à voir comment les carrières de l’Argentin et du Portugais évolueront dans les semaines à venir. Avant l’interruption des compétitions, les deux hommes semblaient encore à un très haut niveau. De toute évidence, ils ne seront pas encore prêts à passer le flambeau même si les deux Parisiens n’attendent que ça…