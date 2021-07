PSG : Cristiano Ronaldo, Mbappé, le Qatar a tout prévu

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a terminé son Euro et se concentre désormais sur… ses vacances. Le PSG tremble et cherche la solution pour l'avenir.

A son retour, l'attaquant prendra la direction du Camp des Loges pour préparer une nouvelle saison avec le maillot du PSG. De Madrid à Paris, personne n’a le moindre doute sur l’avenir immédiat de Kylian Mbappé. Le prodige français restera dans le club francilien au moins une saison de plus, quitte à aller au bout de son contrat. Si Nasser Al-Khelaïfi a promis que son numéro 7 ne partirait pas, ni cet été, ni le suivant, et qu’il prolongerait donc son contrat, la réalité est bien différente. Le président du PSG n’est pas dupe, et sait bien en coulisses que la perspective de voir Mbappé filer à l’anglaise pour rejoindre le Real Madrid gratuitement dans un an est une réelle possibilité. Cela risque de faire un énorme vide en attaque, et un trou au moins aussi important dans les caisses, sachant que le PSG a dépensé 180 ME pour le faire venir de Monaco en 2017, et qu’il pensait au moins récupérer une belle somme en contrepartie d’un départ.

Résultat, au Qatar, on anticipe déjà un été 2022 chargé, et selon TodoFichajes.com, l’idée pour faire oublier Mbappé est très simple. Il s’agira de faire venir, gratuitement là-aussi, un certain Cristiano Ronaldo. Le Portugais, malgré ses envies et les agitations de son agent, ne quittera pas la Juventus cet été, principalement pour des raisons financières. En revanche, le club de Turin n’essaye même pas de prolonger, et acceptera son départ libre dans un an. Une situation idéale pour le PSG, qui a déjà des arguments sportifs et financiers à faire valoir, sans compter la présence de joueurs comme Navas ou Sergio Ramos que CR7 apprécie particulièrement. Un jeu de chaises musicales qui permettra au Paris SG de remplacer une star par une autre, même si bien évidemment, le critère de l’âge est indéniable. Cristiano Ronaldo aura en effet 37 ans l’été prochain.