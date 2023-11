PSG : Walid Acherchour « pleure du sang » devant Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la confiance de Luis Enrique, Ousmane Dembélé n’a pas encore réussi à montrer son meilleur visage depuis son transfert au PSG. Ce qui lui vaut quelques critiques salées de la part des supporters et des observateurs.

Titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique sur le couloir droit de l’attaque parisienne, Ousmane Dembélé connait un début de saison compliqué. Avec zéro but et deux passes décisives au compteur toutes compétitions confondues, le compère de Kylian Mbappé n’apporte pas tout ce qu’il devrait à l’attaque du Paris Saint-Germain. Bien moins décisif que lorsqu’il portait les couleurs du FC Barcelone, « Dembouz » va rapidement devoir élever son niveau de jeu, s’il ne veut pas finir sur le banc.

Une rude concurrence pour Dembélé au PSG

Car au PSG, la concurrence est rude à ce poste avec Kang-in Lee, Marco Asensio ou encore Randal Kolo-Muani, tous les trois capables d’évoluer au poste d’ailier droit. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a mis fin à la complaisance et à la bienveillance avec Ousmane Dembélé, un joueur qui doit impérativement se faire violence pour aligner des prestations bien plus en adéquation avec son niveau réel ainsi qu’avec son statut de champion du monde.

« Son entourage et même nous, on devrait être beaucoup plus exigeants avec Ousmane Dembélé par rapport à ce qu’il doit faire sur un terrain. J’aimerais voir de gros matchs de Dembélé en club, en sélection. Le gros problème c’est que j’aimerais beaucoup que Dembélé soit rayonnant sur le terrain mais techniquement, le déchet qu’il a dans tout ce qu’il réalise, ce n’est pas possible et ce n’est pas normal. Il a un jeu à risque, il doit être inventif et créatif donc je ne lui en veux pas de perdre des ballons mais il y a trop de déchet » estime Walid Acherchour sur RMC avant de conclure.

Walid Acherchour attend beaucoup plus d'Ousmane Dembélé

« Il a toujours été comme ça, il ne faut plus que ça le soit. Quand tu vois son entrée contre Strasbourg, tu saignes des yeux, tu pleures du sang… A un moment donné, il a 26 ans, parfois on dirait qu’il a une espèce de flemme dans ce qu’il réalise. Il doit se faire violence, Ousmane fais-toi violence ! On ne va pas être gentil éternellement avec lui quand même » a analysé le chroniqueur, très agacé par les prestations en demi-teinte d’Ousmane Dembélé ainsi que par l’attitude parfois désinvolte de l’ancien ailier du FC Barcelone et du Borussia Dortmund. Probable titulaire vendredi soir contre Montpellier, l'international tricolore sait qu'il sera de nouveau attendu et surveillé. Avec l'obligation cette fois de livrer une belle performance s'il veut prétendre à une titularisation à Milan la semaine prochaine.