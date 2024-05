OM ‍: Aubameyang doit réussir là où Mbappé a échoué

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cela ne surprendra personne, l’OM va une nouvelle fois compter sur son meilleur joueur Pierre-Emerick Aubameyang pour créer l’exploit face à l’Atalanta Bergame et espérer une qualification en finale de l’Europa League.

Malgré les difficultés de son équipe, Pierre-Emerick Aubameyang réalise une saison absolument dingue à l’Olympique de Marseille. Avec 27 buts et 11 passes décisives, il est indiscutablement le facteur X de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Ce jeudi soir, une qualification olympienne sur la pelouse de l’Atalanta Bergame passera forcément par une prestation de haute volée de l’international gabonais. Il ne peut pas en être autrement pour Daniel Riolo, qui ne voit pas comment Marseille pourrait décrocher sa qualification pour la finale de l’Europa League sans un grand Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien capitaine d’Arsenal est le meilleur joueur de l’OM et doit assumer son statut dans ce genre de rendez-vous crucial, ce que Kylian Mbappé n’a pas été en mesure de faire avec le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions comme le rappelle amèrement l’éditorialiste de l’After Foot sur RMC.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

« L’Atalanta va essayer d’être fidèle à ses principes, de faire le jeu et de presser haut. L’OM n’est pas très élaboré tactiquement et c’est surtout au caractère et à la combativité qu’ils se démarquent dans cette compétition. Je les vois essayer d’utiliser les espaces, d’envoyer des ballons rapidement avec beaucoup d’efforts vers Aubameyang ou vers Sarr. Sarr n’est pas un joueur très habile, mais je me dis que dans ce scénario, je veux bien comprendre qu’on mise sur lui car il peut accélérer. Je comprends parfaitement la compo, les choix tactiques de Jean-Louis Gasset et je pense que c’est ce qu’il faut faire face à une équipe qui a un jeu plus élaboré. Pour contrer une équipe plus élaborée que toi, il faut faire quelque chose de simple et mettre beaucoup de combat. Je pense que c’est ce que l’OM va faire. Les grands joueurs, tu les attends dans ces matchs-là. Mardi, on attendait Mbappé et il n’est pas venu. Mercredi, tu attendais Vinicius et il est venu. Les grands joueurs doivent être là dans ces grands matchs donc à l’OM, tu sais bien au vu de tout ce qu’il a fait cette année que si ça passe, ce sera avec un bon Aubameyang. Le grand joueur de l’équipe c’est lui » a lancé Daniel Riolo, qui espère que Pierre-Emerick Aubameyang s’inspirera davantage de Vinicius Junior que de Kylian Mbappé pour guider l’OM vers la finale de l’Europa League, ce jeudi soir contre l’Atalanta Bergame.