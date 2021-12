Le PSG sans pitié avec les Titis, le missile est lancé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Stanley Nsoki va retrouver le Parc des Princes ce mardi soir à l’occasion du match de Ligue des Champions entre le PSG et son club de Bruges.

Vendu par le Paris Saint-Germain à Nice pour 13 millions d’euros en 2019, Stanley Nsoki a passé deux saisons sur la Côte d’Azur avant de rejoindre la Belgique. Transféré à Bruges cet été, l’ex-défenseur du PSG s’épanouit enfin au plus haut niveau en enchainant les matchs en championnat et en Ligue des Champions. Titulaire important de l’équipe belge, il sera sans doute aligné au coup d’envoi ce mardi contre le PSG au Parc des Princes. Le moment sera forcément spécial pour ce Titi formé à Paris et qui n’a jamais réellement eu sa chance sur le long terme dans la capitale. Dans une interview accordée au Parisien, Stanley Nsoki est justement revenu sur son départ de Paris.

Stanley Nsoki revient sur son départ du PSG

Il explique que Thomas Tuchel souhaitait le développer en lui accordant progressivement de plus en plus de temps de jeu au PSG. Mais tout ne s’est finalement pas passé comme prévu. « Au PSG, j’ai vite senti qu’il y allait avoir des embouteillages. Dans tous les clubs, c’est difficile pur un jeune et encore plus à Paris où il y a déjà une grande concurrence entre les joueurs. Certains ont leur chance, d’autres pas (…) Thomas Tuchel, quand j’étais là, avait la volonté de faire jouer les jeunes, mais l’objectif du PSG est de tout rafler et pour ça tu ne vas pas te priver de joueurs d’expérience » regrette Stanley Nsoki dans les colonnes du quotidien francilien avant de conclure. « Quand Leonardo est arrivé, il ne voulait pas me vendre. Il était même carrément contre. Il me disait qu’à l’époque il me suivait à Milan, mais j’avais déjà annoncé mes envies d’ailleurs à l’ancienne direction et il a fini par me laisser partir » a-t-il expliqué. Un témoignage de plus allant dans ce sens au PSG…