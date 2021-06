PSG : Vive l’Europe, Neymar tacle le Brésil

Dans : PSG.

Pendant que la France a été éliminée de l’Euro, le Brésil continue son petit bonhomme de chemin à la Copa America.

Les coéquipiers de Neymar sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition et affronteront le Chili dans la nuit de samedi à dimanche. Une grosse affiche en Amérique du Sud, où la Copa America peine toutefois à provoquer de l’enthousiasme au vu de la situation sanitaire et de l’organisation critiquable. A huis clos en raison de la pandémie de Covid-19 au Brésil, la Copa America se dispute par ailleurs sur des pelouses qui ne ressemblent en rien à celles du Parc des Princes ou de Wembley. C’est précisément ce que Neymar a critiqué sur son compte Instagram en publiant la photo du stade mythique de l’équipe d’Angleterre et celle d’un terrain en terre.

L'organisation de la Copa America critiquée

« Où aura lieu le prochain match du Brésil ? » a ironiquement lancé Neymar en story sur Instagram, critiquant la faible qualité des pelouses de la Copa America. Le sélectionneur brésilien Tite a également été lancé sur le sujet. Mais contrairement à son meneur de jeu, il a préféré ne rien dire afin de ne pas écopé d’une amende. Sa réponse ne laisse toutefois aucun doute sur son avis, similaire à celui de Neymar. « Si je dis que le terrain est mauvais, je vais être condamné à une amende. Si je dis que [l'organisation] est un désastre, je vais être condamné à une amende. Je ne vais pas parler » a-t-il lancé en conférence de presse. On l’aura compris, l’ambiance n’est pas vraiment au beau fixe en Amérique du Sud entre les sélections et l’organisation. Cela étant, le Brésil reste focus sur son objectif. Et les coéquipiers de Neymar et de Lucas Paqueta restent les grands favoris de la compétition après une phase de groupes maîtrisée.