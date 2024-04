Mbappé Ballon d'Or 2024, il y a une seule condition ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La saison 2023-2024 se termine tranquillement sur toute la planète, même si l'été sera chaud avec notamment l'Euro et les Jeux Olympiques de Paris. Dans la course au Ballon d'Or, Kylian Mbappé est proche du sacre.

Troisième du dernier Ballon d’Or, Kylian Mbappé figurait pour la première fois de sa carrière sur le podium du trophée le plus convoité par les footballeurs à titre individuel. Mais cette année, l’attaquant de 25 ans est en mesure de frapper encore plus fort, puisque Lionel Messi et Erling Haaland, qui l’ont devancé en 2023, sont clairement moins en course cette année. Pour l’Argentin, son transfert à l’Inter Miami a mis un terme à ses espoirs de gagner une fois de plus le Ballon d’Or, tandis qu’Erling Haaland vit une saison plus mitigée avec Manchester City, et en plus la Norvège ne participera pas à l’Euro 2024 et aux Jeux Olympiques 2024. Du côté de Kylian Mbappé, les signaux sont encore tous au vert, puisque la France sera favorite lors de l’Euro en Allemagne, mais également lors des JO, tandis que le PSG est encore en course en Ligue des champions. Dans le magazine Le Foot, notre confrère Pascal Auchet explique que deux joueurs peuvent encore concurrencer Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or 2024, il s’agit d’Harry Kane et de Jude Bellingham.

Mbappé Ballon d'Or grâce au PSG et à la France

Si l’attaquant anglais du Bayern Munich ne sera probablement pas champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, ce qui est tout de même un gros échec, son compatriote du Real Madrid peut faire mal à Kylian Mbappé. Mais notre confrère affirme que si l'attaquant du PSG gagne la Ligue des champions ou l'Euro 2024, alors il ne fera aucun doute qu'il décrochera le Ballon d'Or, le premier de sa carrière et le premier pour un joueur français depuis Karim Benzema en 2022. « Dès les quarts de finale de la Ligue des Champions, on en saura déjà un peu plus pour se faire une idée. Mais on peut dire sans se tromper que Kylian Mbappé est en tête au passage intermédiaire. Le voir remporter le Ballon d'Or avec le PSG, alors qu'il part pour le Real dans le but de le remporter serait en tout cas un sacré clin d'oeil », fait remarquer le journaliste de Foot.

Pour rappel, le Ballon d'Or est désigné par un jury de 100 journalistes, soit un votant par pays classé dans le dernier top 100 de la FIFA afin d'éviter les votes folkloriques. Chaque juré désigne cinq joueurs à partir d'une liste de 30 joueurs préalablement établie par la rédaction de France Football, des journalistes de L'Equipe, le meilleur juré de l'édition précédente ainsi que l'ambassadeur du Ballon d'or, Didier Drogba. Et c'est ce vote des 100 journalistes qui désignent la palmarès complet du Ballon d'Or.