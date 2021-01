PSG : Verratti en 10, Pierre Ménès alerte Pochettino

Dans : PSG.

Malgré son dixième Trophée des Champions remporté, le PSG n'a pas livré une très grosse prestation face à l'OM.

Le Paris Saint-Germain a remporté son 8eme Trophée des Champions consécutif en battant l'Olympique de Marseille (2-1), grâce à des buts d'Icardi et de Neymar. Dans un match assez terne et qui aurait pu dégénérer entre le Brésilien et Álvaro, les Parisiens n'ont pas été très convaincants malgré la victoire. Arrivé sur le banc du PSG en début d'année, Mauricio Pochettino remporte donc son premier titre, dès son troisième match avec le club de la capitale. Si imposer son style de jeu prendra forcément du temps, certains choix de l'Argentin soulèvent déjà certaines interrogations chez les observateurs. Parmi eux, le choix de positionner Marco Verratti plus haut sur le terrain, juste derrière l'attaquant. Pour Pierre Ménès, le meilleur poste de l'Italien n'est clairement pas numéro 10.

« Paris a gagné et pourtant, on a eu droit à un tout petit PSG, qui a joué sur un rythme qu’on peut qualifier de ‘pépère’ si on veut être gentil et de ‘médiocre’ si on veut être méchant. Avec une aberration, à savoir ce repositionnement de Verratti au poste de numéro 10 opéré par Pochettino. L’Italien n’a pas les qualités pour jouer à ce poste, il ne touche pas assez la balle et je le trouve bien meilleur et bien plus utile lorsqu’il joue plus bas » a écrit le journaliste sur son blog. Si l'ancien de Pescara a évidemment la technique nécessaire pour jouer meneur de jeu, son importance pour faire le lien entre le milieu et l'attaque semble primordiale pour le PSG, chose que des joueurs comme Paredes, Gueye ou Herrera ne sont pas capables de faire. Reste à savoir si Mauricio Pochettino décidera de poursuivre avec son idée, ou de remettre Verratti à son poste préférentiel.