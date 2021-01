PSG-OM : Et de 10 pour le Paris Saint-Germain !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Trophée des champions

Stade Bollaert-Delelis

PSG bat OM : 2 à 1

But : Icardi (39e), Neymar (85esp) pour le PSG; Payet (90e) pour l'OM

Le PSG a remporté mercredi soir son dixième Trophée des champions, le huitième consécutif, en disposant de l'OM (2-1) après un match assez terne.

Après la victoire de l'OM en septembre dernier au Parc des Princes, on s'attendait à un match musclé entre les deux rivaux historiques du football français, mais si heureusement le PSG et l'OM ne sont pas tombés dans les mêmes errements que la dernière fois, ce Trophée des champions a été un peu sans saveur. En première période, le club de la capitale dominait relativement sereinement la rencontre, et après deux buts refusés logiquement sur hors-jeu, c'est tout aussi logiquement que Mauro Icardi ouvrait le score (1-0,39e). L'attaquant argentin était même proche de tuer le suspense avant la pause, sa frappe puissante étant repoussée par la transversale (45e+2).

Au retour des vestiaires, il y avait du changement à Marseille puisque Mandanda, touché à la cuisse, cédait sa place à Pelé. Mais globalement rien ne changeait, même si l'entrée en jeu de Neymar à la place de Di Maria pimentait un peu la rencontre, Alvaro se sentant obligé d'aller chatouiller les chevilles de celui qui l'avait accusé de racisme. Cette fois Neymar ne craquait pas, et c'est même lui qui pensait éteindre les ultimes velléités de l'OM en transformant un penalty accordé par l'arbitre, avec l'aide de la VAR, suite à une faute sur Icardi (2-0,85e). On croyait que le match était joué, mais sur un service de Thauvin, Payet réduisait l'addition à l'entame du temps additionnel (2-1, 90e). Cependant c'était bien trop tard, et le PSG version Mauricio Pochettino remportait là son premier trophée de 2021.