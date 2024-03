PSG ‍: Beraldo éteint Bellingham et choque l’Europe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Recruté par le PSG cet hiver en provenance de Sao Paulo, Lucas Beraldo impressionne. Le défenseur brésilien gravit les échelons à vitesse grand V.

Lucas Beraldo n'était pas des plus attendus l'hiver dernier. Mais le jeune défenseur brésilien a été recruté par le PSG, qui le suivait depuis quelques mois et qui avait flairé le bon coup. Beraldo enchaine beaucoup depuis son arrivée dans la capitale et a même connu sa première sélection avec le Brésil. Une immense fierté pour le footballeur de 20 ans, qui compte bien continuer sur sa lancée pour s'imposer comme une valeur sûre de son club et de son pays. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le jeune Lucas Beraldo impressionne, que ce soit les fans, les observateurs et ses coéquipiers. Ce n'est pas Danilo, capitaine de la Seleçao, qui dira le contraire.

Beraldo déjà adopté

Lors de quelques mots échangés avec TV Globo, le joueur de la Juve n'a pas tari d'éloges sur le jeune Parisien. « C'était facile, incroyable. On aurait dit que tous les garçons, dont Beraldo, faisaient partie de l'équipe nationale brésilienne depuis 10 ans. L'équipe nationale peut être tranquille, car elle a des défenseurs pour les années à venir », a notamment indiqué Danilo, fier de pouvoir évoluer avec des jeunes joueurs remplis de qualité. D'ailleurs, lors de Angleterre-Brésil à Wembley samedi dernier, Lucas Beraldo avait joué un très vilain tour aux joueurs des Three Lions, dont Jude Bellingham, considéré comme l'un des meilleurs jeunes du monde et déjà candidat au Ballon d'Or en fin d'année. « Nous nous sommes donnés pour sortir victorieux. Ma préparation a été bonne, je me suis beaucoup préparé pour ce moment. Marquinhos m’a donné beaucoup de conseils pour acquérir plus d’expérience. Ma préparation a été fondamentale pour que je puisse profiter de cette journée. Depuis l’année dernière à São Paulo, Dorival m’a donné beaucoup de liberté et de confiance pour jouer mon jeu. Aujourd’hui, ce n’était pas différent. Il m’a parlé avant le match et m’a donné beaucoup de confiance », a d'ailleurs lâché Lucas Beraldo après le succès contre l'Angleterre. Ce mardi soir contre l'Espagne, le crack du PSG aura certainement l'occasion d'enchainer et d'imposer de nouveau sa loi.