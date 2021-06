PSG : Varane veut quitter Madrid, Paris en pole !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, Raphaël Varane ne devrait pas prolonger. Une situation dont souhaite profiter le PSG qui s'est probablement régalé devant Allemagne-France.

Après une saison contrastée, Raphaël Varane a mis tout le monde d’accord mardi soir à l’occasion du choc entre la France et l’Allemagne à Munich. Aligné au côté de Presnel Kimpembe, le défenseur central du Real Madrid a livré une prestation parfaite. De toute évidence, un tel joueur est très courtisé sur le marché des transferts, encore plus lorsque son contrat arrive à échéance dans un an. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo et le Mirror, le Paris Saint-Germain fait le forcing dans ce dossier afin d’obtenir le renfort de Raphaël Varane. Les médias européens s’accordent à dire que Paris a une chance de réaliser le gros coup, dans la mesure où le défenseur des Bleus aurait refusé une offre de prolongation de la part du Real Madrid.

Comme indiqué par ailleurs, Manchester United est également très intéressé par la possibilité de recruter Raphaël Varane cet été. Mais le Mirror affirme que l’ancien Lensois a rejeté une première offre des Red Devils. Mieux, le PSG serait purement et simplement en pole dans ce dossier. Reste maintenant à voir ce que Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo décideront dans le cas où ils arriveraient à convaincre le Real Madrid et Raphaël Varane, dans la mesure où le PSG compte déjà deux défenseurs centraux extrêmement fiables avec le capitaine Marquinhos et le soldat Presnel Kimpembe, qui forme la charnière de l’Equipe de France au côté de Raphaël Varane. Quoi qu’il en soit, comme pour Gianluigi Donnarumma (libre), c’est une opportunité en or que le Paris SG ne souhaite pas laisser filer. Il est vrai que ce n’est pas tous les jours qu’un défenseur du calibre de Raphaël Varane se retrouve en fin de contrat dans douze mois.