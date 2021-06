PSG : Varane à Paris, ça avance

Dans : PSG.

Actuellement concentré sur le champion d’Europe qu’il débutera très prochainement avec la France, Raphaël Varane est tout de même bien obligé de suivre ce qu’il se passe à Madrid.

Il faut dire que le Real vit des heures importantes, avec le départ de Zinedine Zidane et son remplacement par Carlo Ancelotti. Le Mister italien adorerait s’appuyer sur les cadres qui ont mis la Maison Blanche au sommet de l’Europe il n’y a pas si longtemps, mais les choses ne vont pas vraiment en ce sens. Sergio Ramos a par exemple acté son départ, et se dirige même vers un retour au FC Séville, qui lui fait une longue et copieuse proposition. Son compère en défense, Raphaël Varane, se pose donc des questions. Des interrogations qui vont se prolonger dans les prochains semaines, puisque l’ancien lensois, au Real depuis 10 ans, a prévu de prendre une décision au début du mois de juillet.

D’ici là, le PSG en a profité pour placer ses pions, affirme Foot Mercato. Le média assure que les dirigeants parisiens ont tâté le terrain pour faire venir le champion du monde dans un secteur où Marquinhos et Kimpembe font l’unanimité. Mais entre la concurrence nécessaire, et la possibilité de faire une défense axiale à trois, l’idée de faire signer Varane a fait son chemin chez les dirigeants du Paris SG. Surtout que le Madrilène a récemment refusé une prolongation de contrat, et qu’il sera libre en juin 2022. Le faire venir dès cet été pourrait coûter 50 ME, même s’il faudra jouer aussi avec la concurrence, Manchester United rêvant de stabiliser enfin ce secteur de jeu en recrutant Varane. C’est aussi le cas de Chelsea, signe que les interrogations du joueur révélé à Lens passionnent beaucoup de monde, et pas qu’en France.