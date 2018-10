PSG : Neymar veut retourner au Barça, la bombe venue d'Espagne

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Quotidien clairement favorable au FC Barcelone, le Mundo Deportivo l'affirme ce mercredi matin sur sa Une, Neymar souhaite retourner au Barça. Et le média d'avancer des arguments pour justifier ce désir supposé de la star brésilienne du Paris SG.

Un an après le transfert de Neymar de Barcelone au PSG, la presse espagnole semble toujours avoir du mal à le digérer. Pendant tout l'été, il s'est dit que l'attaquant brésilien voulait rejoindre le Real Madrid afin de prendre la place laissée vacante après le départ de Cristiano Ronaldo. Mais c'est bien sous le maillot du Paris Saint-Germain que Neymar a repris le chemin de la compétition, semblant même être revenu avec de nouvelles et bonnes intentions.

Mais après le Real Madrid, c'est cette fois le Barça qui serait en première ligne, Neymar souhaitant revenir au bercail. « Neymar regrette d’avoir signé au Paris Saint-Germain. Pour cette raison, il a déjà proposé à plusieurs reprises de revenir au plus tôt au FC Barcelone (...) Des mois plus tard, les messages en direction du Camp Nou continuent. Ney souhaite ardemment retrouver son club et ses coéquipiers, en particulier Leo Messi. Au cours des derniers mois, le Barça a reçu ces offres froidement et avec une grande distance. La déception de Neymar, son silence blessant dans les jours qui ont précédé le paiement de sa clause et le choc qu'a provoqué son départ font encore mal. Cependant, la perception a récemment changé et un retour possible du Brésilien, conditionné à plusieurs aspects importants, est déjà envisagé comme une chose plausible, explique, Fernando Polo, journaliste du Mundo Deportivo, qui justifie cette décision qu'aurait prise la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Neymar n’est pas sur le podium des grandes récompenses comme The Best ou le Ballon d'Or. Kylian Mbappé, un adolescent de 19 ans, le suit de près, alors qu'il vient d'être champion du monde et qu'il est déjà une idole dans son pays. Face à cette situation, il est de plus en plus difficile pour lui de se motiver dans les matches de Ligue 1 et de Coupe de France. Les rivaux vont le chercher et ont tendance à le provoquer parce qu'ils savent qu'il est chaud. Pendant ce temps, il reste en contact avec plusieurs anciens coéquipiers de Barcelone et s’implique dans le vestiaire du Barça. »