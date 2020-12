PSG : Une prolongation, Draxler croit au Père Noël

Dans : PSG.

De retour de blessure ces dernières semaines, Julian Draxler postule à une place de titulaire face à Strasbourg ce mercredi soir.

Le milieu offensif du PSG, en fin de contrat à l’issue de la saison, est plus que jamais sur le départ. Et pour cause, l’international allemand n’a pas vraiment un salaire en adéquation avec son statut. Surtout, ses blessures à répétition ne font pas de lui un joueur fiable sur lequel Leonardo peut véritablement compter. En ce sens, une prolongation de Julian Draxler au Paris Saint-Germain semble utopique, à moins que le principal intéressé soit enclin à concevoir une baisse notable de son salaire. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait le point sur la situation de l’ancien milieu offensif de Wolfsburg.

Le média rappelle qu’en dépit de ses blessures à répétition et de son irrégularité chronique au très haut niveau, Julian Draxler est un joueur extrêmement courtisé en Europe. L’été dernier, le Hertha Berlin (Allemagne), Leeds (Angleterre) ou encore le FC Séville (Espagne) ont tour à tour tenté de le recruter… en vain. Effectivement, les courtisans de Julian Draxler se sont heurtés aux exigences financières de l’Allemand, pas très motivé à l’idée de faire une croire sur les émoluments colossaux qu’il perçoit au Paris Saint-Germain. Preuve que son salaire francilien lui tient à cœur, Julian Draxler espère secrètement une proposition de prolongation de contrat de la part de Leonardo et de Nasser A-Khelaïfi. En privé, Draxler a assuré à ses proches qu’en cas de proposition, il devrait rapidement l’accepter. Reste à voir si la direction parisienne se résoudra à prolonger Julian Draxler plutôt que de casser sa tirelire pour acheter un nouveau milieu offensif dans ce contexte financier délicat. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’en cas de prolongation, le PSG baissera le salaire de Julian Draxler.