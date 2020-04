PSG : Quand le père de Neymar alerte sur les fake news

Dans : PSG.

Le père de Neymar en personne, celui qui a toujours poussé vers son retour au FC Barcelone, assure que son fils ne se voit pas ailleurs qu’au PSG la saison prochaine.

Au lendemain de la fin du marché des transferts en Europe l’été dernier, le père de Neymar s’était lui-même chargé de donner le tempo. Même si son fils n’avait pas pu retourner au FC Barcelone, ce qui était son désir, il retentirait sa chance à l’été 2020. De quoi déjà relancer le feuilleton du prochain mercato. Et cela venait directement du père du numéro 10 du PSG, celui qui lui avait déconseillé de quitter le Barça pour Paris, et militait depuis toujours pour son retour en Catalogne. Alors, forcément, ses dernières déclarations lors d’un live sur Instagram avec un journaliste brésilien nommé Beto Saad, les déclarations de Neymar Senior prennent encore plus du poids quand il indique que son fils n’a pas l’intention de quitter le PSG.

« C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut suivre. Nous ne nous occupons que du travail administratif, de lui trouver le meilleur contrat afin qu’il soit dans les meilleures conditions possibles pour sa carrière. Mon fils est heureux au PSG et y restera la saison prochaine. Les rumeurs l’envoyant au Barça sont des fakes news », a même assuré Neymar Pai, persuadé que l’histoire ne commencera pas cet été en ce qui concerne l’avenir de son fils. Une preuve que tout semble oublié et réparé avec le PSG, malgré les banderoles insultantes des supporters à son encontre au Parc des Princes, notamment lors de la reprise du championnat l’été dernier.