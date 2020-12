PSG : Paris casse les prix, Draxler doit vite partir

Dans : PSG.

Plombé par les blessures, Julian Draxler a joué un quart d’heure à Lille dimanche. Mais l’Allemand n’a disputé que huit matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison…

De toute évidence, le bilan de Julian Draxler au PSG est très négatif depuis plusieurs mois. Régulièrement absent en raison d’un physique extrêmement fragile, l’international allemand fait néanmoins partie des joueurs appréciés par l’entraîneur Thomas Tuchel. Le constat est moins vrai auprès de Leonardo, lequel a été particulièrement choqué par le salaire de Julian Draxler lors de son retour au PSG il y a un an et demi. Très haut dans la grille salariale du Paris Saint-Germain malgré un statut de remplaçant, Julian Draxler ne sera pas retenu cet hiver en cas de proposition de transfert, à en croire les informations de Sport Bild.

Le média allemand croit savoir que le directeur sportif parisien Leonardo s’active en coulisses afin de trouver une porte de sortie à l’ancien meneur de jeu de Schalke 04 et de Wolfsburg. En fin de contrat à l’issue de la saison, Julian Draxler est conscient qu’il ne retrouvera jamais le niveau de rémunération dont il bénéficie au Paris Saint-Germain, raison pour laquelle il pourrait logiquement être tenté de rester dans la capitale française jusqu’à la fin de la saison. Une donnée importante peut toutefois laisser espérer un départ aux dirigeants du PSG : l’Euro 2021 qui se dispute à l’issue de la saison. Avec un temps de jeu si famélique, Julian Draxler n’est pas certain d’être retenu par Joachim Low, bien que le sélectionneur de l’Allemagne en ait fait un taulier depuis plusieurs années. Enfin, il sera intéressant de voir quelles seront les offres entre les mains de Julian Draxler à Noël. Ce qui est certain, c’est que le PSG ne réclamera pas une montagne d’or pour se débarrasser de son meneur de jeu de 27 ans.