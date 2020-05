PSG : Une destination surprise, Icardi était prêt à foncer

Dans : PSG.

Au cours des prochains jours, Mauro Icardi devrait être définitivement transféré au Paris Saint-Germain. Au grand dam de certains grands clubs européens, comme la Juventus ou le Real Madrid.

Prêté par l’Inter Milan au PSG depuis l’été dernier, Mauro Icardi va bel et bien poursuivre sa carrière dans le club de la capitale française. Alors que son prêt était assorti d’une option d’achat de 70 millions d’euros, l'international argentin devrait définitivement poser ses valises à Paris pour un petit peu moins, vu qu’un deal entre de 55 ME serait en cours de finalisation. Un beau succès pour Leonardo, qui voulait absolument recruter Icardi, mais à moindre prix, compte tenu de la crise actuelle. Mais en plus d’avoir bien négocié le transfert du buteur argentin, le directeur sportif a également réussi à dominer d'autres gros bras européens. La Juventus, mais aussi le Real Madrid.

En effet, selon Donbalon, les Merengue ont aussi tenté le coup avec Icardi : « Florentino Pérez, qui avait déjà envisagé sa signature par le passé, était tout à fait convaincu de recruter Icardi, ce qui avait conduit l'ancien de la Sampdoria à tout repenser. Car s'il pouvait atterrir en Liga, Icardi n'aurait pas réfléchi deux fois ». Sauf que Zinedine Zidane a mis son veto sur cette potentielle opération, vu que ses cadres n’étaient pas trop chauds à l’idée de voir Icardi, et sa femme Wanda Nara, à Madrid. C’est donc à cause de son profil trop clivant qu’Icardi a été recalé par le Real, qui va désormais concentrer tous ses efforts sur Erling Haaland (Dortmund). Une information qui montre que le PSG n’était qu’un second choix, derrière le Real, dans l’esprit d’Icardi, selon la presse espagnole un brin chauvine. En attendant, l’attaquant de 27 ans va quand même avoir un rôle central dans l’un des meilleurs clubs d’Europe, vu qu’il aura la lourde tâche de succéder définitivement à Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du PSG étant en fin de contrat et sur le départ.