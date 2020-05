PSG : Tapis rouge pour Icardi, Paris largue Cavani !

Dans : PSG.

L’incertitude demeure en ce qui concerne l’avenir de Mauro Icardi à Paris, même si un énorme indice est dévoilé.

En effet, dans un mercato que tout le monde annonce comme très compliqué dans les semaines à venir, le PSG n’aura pas envie de se déplumer. Ce sera déjà le cas à plusieurs postes, notamment avec les départs en fin de contrat de Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, voire Thiago Silva. En attaque, la double perte d’Edinson Cavani et de Mauro Icardi ne semble pas envisageable. Laisser filer l’Uruguayen et l’Argentin pour ensuite devoir aller chercher sur le marché un avant-centre de renom serait un mauvais pari que Leonardo n’a de toute façon pas envie de tenter. Et ce mardi, ESPN règle le problème de manière radicale, et annonce que les dirigeants parisiens n’ont pas l’intention de proposer la moindre offre de prolongation de contrat à Edinson Cavani.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’est pas jugé comme un pion essentiel à conserver pour les années à venir, et ce malgré son renouveau en début d’année 2020. Le buteur de la Céleste en a même été informé, et c’est pourquoi il attendrait une éventuelle suite de la Ligue des Champions pour s’offrir une belle exposition et pourquoi pas provoquer une belle bataille pour un dernier gros contrat en Europe. Si Cavani s’en va donc, il ne fait aucun doute pour le média sportif US qu’Icardi finalise son arrivée. L’offre un peu juste envoyée à l’Inter Milan, portant sur 60 ME avec bonus, devrait être prochainement améliorée pour approcher les 70 ME de l’option d’achat. De quoi régler un problème pour cet été, même si, comme dans beaucoup de cas, le déplacement de la fin de la saison n’aide pas chaque club à y voir clair.