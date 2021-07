PSG : Une clause secrète pour Neymar à Paris !

Dans : PSG.

En mai dernier, Neymar prolongeait officiellement son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025

A cette époque, le PSG menait de front les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Très vite, un accord a été trouvé pour la prolongation du Brésilien tandis que celle du champion du monde tricolore tarde à se concrétiser. Ce mardi, le journal L’Equipe revient sur le contrat signé par Neymar le 8 mai dernier. Celui-ci stipule en effet que l’ex-star du FC Barcelone est liée au PSG jusqu’en juin 2025. Mais selon le quotidien national, Neymar dispose d’une clause pour prolonger son bail à Paris d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2026 (il aura alors 34 ans). Une information qui n'avait pas fuité au moment de la prolongation du Brésilien au PSG.

Au moment de sa prolongation, Neymar n’avait pas caché sa joie de prolonger au PSG, sous-entendant qu’il pourrait faire de Paris son ultime club en Europe. « C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici » avait apprécié Neymar, régulièrement associé au FC Barcelone ces dernières années, mais qui a finalement fait le choix de s’inscrire dans la durée au PSG en prolongeant sur le très long terme aux mêmes conditions salariales. Avec ce contrat et la possibilité de le prolonger jusqu’en juin 2026, tout le monde est content. En espérant pour le Paris SG que Kylian Mbappé suive la même voie dans les prochaines semaines même si cela est bien compromis pour le moment.