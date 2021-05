PSG : Neymar prolonge, panique à Barcelone !

Dans : PSG.

Neymar doit prolonger ce samedi son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Du côté du FC Barcelone, on craint désormais une attaque sur Lionel Messi.

Sauf retournement de situation, le PSG va officialiser ce samedi la prolongation de contrat de Neymar, l’attaquant brésilien, lié jusqu’en 2022 avec Paris, le sera désormais jusqu’en 2026. Depuis des mois cette signature était annoncée, mais chaque semaine qui passait laissait planer le doute sur un accord vraiment imminent. D’autant que plus que Joan Laporta souhaitait visiblement faire revenir Neymar au FC Barcelone afin de convaincre Lionel Messi de signer un nouvel engagement. Depuis quelques jours, et l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la presse catalane s’en donnait à coeur joie et affirmait même que le président du Barça avait adressé une offre à Nasser Al-Khelaifi pour s’offrir Neymar, proposition qui aurait été repoussée par le patron du PSG. Alors, ce samedi, au moment où l’officialisation du Brésilien est acquise, du côté de Barcelone, c’est à la fois une grosse déception, mais surtout une très grosse inquiétude concernant l’avenir de Lionel Messi.

Neymar et bientôt Messi au PSG ?

Ce samedi, le quotidien Sport, qui a toujours répété que Neymar était proche d’un retour au Barça, admet que l’annonce de cette prolongation était une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, notamment concernant Lionel Messi. « Le footballeur argentin n’a pas encore confirmé qu’il renouvelait son contrat avec le Barça, et la venue de Neymar semblait être un facteur déterminant afin de le voir signer un contrat de prolongation avec le club où il a débuté (…) Le nouveau conseil d’administration du Barça va devoir trouver d’autres joueurs de haut niveau, mais c'est certain le PSG va tenter une fois de plus de faire joueur Messi à côté de Neymar à Paris », a prévenu Sergi Graell, journaliste du quotidien barcelonais. Pour le Mundo Deportivo, il est évident que Joan Laporta perd un énorme atout dans le dossier Lionel Messi avec cette prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain, même si le média catalan reste optimiste concernant la star argentine. Au mercato, le PSG mène 1-0 face au FC Barcelone, reste à savoir comment cela se finira.