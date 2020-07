PSG : Un énorme contre-pied signé Cavani au mercato ?

Dans : PSG.

Il y a quelques semaines, c’est avec stupéfaction que les supporters du PSG apprenaient le départ d’Edinson Cavani avant même la fin de la Ligue des Champions.

A l’instar de Thomas Meunier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a pris la décision de partir dès la fin de son bail initial, c’est-à-dire le 30 juin, afin de négocier en toute liberté son prochain contrat. Le Belge, qui a signé au Borussia Dortmund, a d’ores et déjà trouvé un point de chute, ce qui n’est pas le cas d’Edinson Cavani. A vrai dire, l’ancien attaquant de Naples semble assez loin de s’engager dans un club puisque les rumeurs continuent de défiler à son sujet, sans qu’une piste ne semble réellement se détacher. Preuve que le Matador fait fantasmer, le voilà en ce début de semaine associé à un nouveau club…

Selon les informations obtenues par Record, le Benfica Lisbonne rêve les yeux ouverts d’Edinson Cavani au mercato. En dépit de ses émoluments colossaux, celui qui touchait près de 12 ME par an au Paris Saint-Germain serait l’objectif prioritaire du club portugais dans l’optique du prochain mercato. La piste a de l’allure pour Edinson Cavani, lequel prendra néanmoins le temps d’étudier les autres propositions qu’il pourrait recevoir en Europe avant de rendre sa décision. Secrètement, l’attaquant de 33 ans espère peut-être que l’Atlético de Madrid reviendra à la charge, après avoir été tout proche de le recruter au mois de janvier. Mais les Colchoneros avaient finalement fait demi-tour devant les exigences financières de Cavani et de son entourage. En ce mois de juillet, tout semble encore très calme autour de l’ancien Parisien. Le calme avant la tempête ?