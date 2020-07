PSG : 12ME pour Cavani, Pierre Ménès s'étouffe

Dans : PSG.

Edinson Cavani a refusé de prolonger deux mois au PSG, mais ses exigences salariales sont folles.

Si Thiago Silva a accepté l’offre de Leonardo de prolonger de deux mois son contrat avec le PSG afin de finir la saison, Edinson Cavani a lui fermement refusé. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain étudie actuellement les offres afin de trouver le club où il va poursuivre sa carrière. Mais en Italie, où son nom revient souvent, Edinson Cavani donne le vertige en réclamant un salaire annuel de 12ME. « Il demande 12ME nets par an pendant deux saisons. Personne ne peut se le permettre en Serie A », a prévenu, dans la presse italienne, Rino Foschi, ancien directeur sportif de Parme.

Pour Pierre Ménès, cette gourmandise financière d’Edinson Cavani est tout simplement délirante. « On comprend mieux pourquoi il n’a pas prolongé avec le PSG. 12 millions nets au vu de ces 2 dernières saisons et pour 2 ans à 33 ans faut être timbré. A ce tarif là il ira en Chine où passer la faux en Uruguay », ironise le consultant de Canal+ qui faire référence aux images d’Edinson Cavani pendant le confinement. Il est vrai qu’en dehors du Paris Saint-Germain, et malgré ses qualités, on peut se demander qui pourra verser 1ME par mois sur deux ans à El Matador.