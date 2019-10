PSG : Cavani ou Icardi, Neymar a voté

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain s’est imposé avec la manière face au SCO d’Angers au Parc des Princes.

Le trio d’attaque du PSG, composé de Neymar, Sarabia et Icardi a convaincu, d’autant que les trois hommes ont marqué. Reste désormais à voir comment Thomas Tuchel va animer son attaque lorsque Kylian Mbappé et Edinson Cavani seront de retour de blessure. Logiquement, le Français va retrouver l’aile droite tandis que Neymar sera à gauche. Il va donc falloir trancher entre Cavani et Icardi dans l’axe. Et selon le très bien informé Mohamed Bouhafsi, l’ancien du FC Barcelone a clairement une préférence pour Mauro Icardi…

« Cavani depuis un ou deux ans n’est plus le même qu’avant. Tu sens qu’Icardi dans le jeu est plus accepté que Cavani par Neymar. Cavani était capable de sprinter pour défendre, ce que ne fait pas Icardi qui reste plutôt dans la surface de réparation. Ça c’était la spécialité de Cavani, mais la différence entre lui et Icardi n’est pas énorme dans le jeu. À choisir entre Icardi et Cavani ? Je continue à mettre Cavani pour l’état d’esprit et la mentalité. Mais Cavani n’est toujours pas à 100%, donc à un moment il a des limites physiques. Il commence à vieillir et à être plus touché physiquement. Alors qu’Icardi lui est en pleine forme ! Si Neymar préfère jouer avec Icardi que Cavani ? Oui, mais ça existe dans toutes les équipes… même en amateur » a commenté le journaliste de RMC Sport, pour qui Edinson Cavani pourrait bien faire les frais de cette complicité naissante entre Icardi et Neymar dans la capitale française.