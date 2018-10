PSG : Un ancien Lyonnais ciblé pour régler le problème du milieu

Dans : PSG, Mercato.

Très critiqué après son mercato estival, le Paris Saint-Germain ne commettra pas la même erreur en janvier. Sauf énorme surprise, le club de la capitale recrutera un milieu de terrain au mercato hivernal.

C’était déjà la priorité de l’entraîneur Thomas Tuchel suite à son arrivée. Et l’on imagine que ce dossier est devenu d’autant plus important depuis les faux pas réalisés en Ligue des Champions. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. Une chose est sûre, le club francilien veut du lourd. Le média italien Calciomercato confirme l’intérêt pour Toni Kroos, l’international allemand de 28 ans qui semble en fin de cycle au Real Madrid, et dont les qualités ressemblent à celles du retraité Thiago Motta.

Mais toujours selon la même source, le PSG s’intéresserait aussi à d’autres profils comme celui de Corentin Tolisso (24 ans), le milieu du Bayern Munich annoncé comme une alternative. A priori, cet intérêt date sûrement de quelques semaines, avant la rupture des ligaments croisés du genou du Français le mois dernier. On voit mal Paris miser immédiatement sur l’ancien Lyonnais alors que son retour à la compétition n’est pas prévu avant plusieurs mois, mais cet intérêt pourrait très bien servir pour l'avenir, tant Tolisso a su se montrer polyvalent et décisif avec le Bayern Munich la saison passée.