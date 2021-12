PSG : Le nom de Pochettino sifflé au Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est une première depuis qu’il a été intronisé entraineur du Paris SG il y a un peu moins d’un an.

Le PSG balbutie son football depuis le début de la saison, et la dernière performance à Lens, qui s’est soldée par un match nul plutôt heureux, n’a pas été oubliée par les supporters. Ces derniers ont en partie sifflé le nom de Mauricio Pochettino à l’annonce de la composition d’équipe, dévoilent les envoyés spéciaux présents au Parc des Princes. Une nouveauté à l’heure où l’entraineur argentin est de plus en plus régulièrement annoncé sur le départ à la fin de l’année civile.

Légère mais insistante bronca à l'annonce du nom de Mauricio Pochettino #PSGBRU pic.twitter.com/3m8mEP00VY — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) December 7, 2021

Le nom de Zinedine Zidane a encore été lancé par la presse espagnole ce mardi, dans un timing qui fait monter la pression sur Mauricio Pochettino, conscient qu’il va devoir apporter des résultats et du spectacle dans les prochaines rencontres. Sous peine de voir les sifflets tomber de manière de plus en plus appuyée dans les prochaines rencontres au Parc des Princes.