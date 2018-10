PSG : Tuchel veut ce milieu du Real au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cela ne fait plus aucun doute désormais, la défaite à Liverpool n’était pas un simple accident de parcours pour un match phare trop tôt dans la saison.

Le même problème au milieu de terrain s’est présenté face à Naples ce mercredi, et ce malgré le changement tactique effectué par Thomas Tuchel. L’entraineur allemand ne l’a jamais caché, il lui manque un milieu de terrain capable de donner l’influx tactique et d’apporter une maitrise supplémentaire dans ce secteur de jeu. Et plus que ce vide à combler, le coach du Paris Saint-Germain a déjà une idée sur la manière de remédier à ce problème.

En effet, selon El Mundo Deportivo, Thomas Tuchel rêve de voir débarquer à Paris Toni Kroos. Ce dernier, arrivé dans la foulée de son titre mondial de 2014 au Real Madrid, est depuis une référence absolue à ce poste. Même si, comme beaucoup de ses coéquipiers, l’usure se fait sentir ces dernières semaines, et le géant espagnol marche beaucoup moins bien. A 28 ans et après trois Ligue des Champions consécutives, l’ancien du Bayern Munich pourrait ambitionner de connaître un nouveau défi, et surtout de signer un dernier énorme contrat. L’opération semble néanmoins particulièrement compliquée, tant le Real Madrid risque de se monter gourmand pour un joueur acheté 30 ME bonus compris.