PSG : Uli Hoeness roi de l’hypocrisie, vive le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à la presse allemande, Uli Hoeness s’est lâché en dézinguant le Qatar et le PSG comme jamais.

L’argent du Qatar et sa présence dans le football de haut niveau au PSG ne plaisent pas à tout le monde en Europe. Cela s’est encore confirmé ce vendredi avec les déclarations fracassantes d’Uli Hoeness, ancien patron du Bayern Munich, qui a violemment tapé sur le Paris Saint-Germain ainsi que sur l’argent du Qatar. « Si Al-Khelaïfi et est le nouveau Uli Hoeness ? Non, je ne crois pas, je ne sais pas s'il aime le football. La différence entre lui et moi ? J'ai travaillé dur pour gagner mon argent, et lui l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça » a fustigé l’ex-dirigeant emblématique du Bayern Munich.

Le Qatar est un sponsor du Bayern

Marrant le sponsor sur l’épaule ! La c’est bien l’argent 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/UF2hAXE8JV — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) November 12, 2021

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette déclaration venue d’Allemagne n’a pas manqué de faire réagir. Il faut dire qu’Uli Hoeness a tendu le bâton pour se faire battre dans la mesure où Qatar Airways est un sponsor du Bayern Munich, ce que Mohamed Bouhafsi n’a pas manqué de souligner sur Twitter. « Marrant le sponsor sur l’épaule. Là, c’est bien l’argent… » a publié l’ancien journaliste de RMC Sport. Son ancien collègue Loïc Briley a également renvoyé Uli Hoeness à ses contradictions. « Et l'argent de Qatar Airways qui s'affiche sur le maillot du Bayern c'est de la merde ou pas ? Entendre ces leçons d'un homme, fatigué visiblement, condamné par la justice pour fraude fiscale, est tout à fait savoureux » a-t-il publié sur son compte Twitter. Un retour de bâton terrible pour l’ancienne gloire du Bayern Munich, qui aurait peut-être été plus inspiré de se taire sur ce coup-là. Car depuis sa déclaration, les critiques fusent à son égard sur les réseaux sociaux…