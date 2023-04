Achraf Hakimi et sa femme, et maintenant les insultes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Considérée en Espagne comme le divorce du siècle, la séparation d'Achraf Hakimi et Hiba Abouk suscite de nombreux commentaires. Et les exigences financières de la femme du défenseur marocain du PSG commencent même à provoquer des réactions extrêmement virulentes.

Avec huit points d’avance sur son poursuivant à cinq journées de la fin, le Paris SG se dirige pour le moment tranquillement vers le 11e titre de son histoire. Etre sacré champion de France a clairement été banalisé depuis l’époque QSI et cela ne devrait pas provoquer des scènes de joie incroyables dans le vestiaire parisien. Surtout que l’extra-sportif prend régulièrement le dessus, avec les questions sur l’avenir de l’entraineur et de plusieurs joueurs. Pour Achraf Hakimi, c’est sa situation personnelle qui est souvent évoquée, avec une affaire de poursuite pour agression sexuelle et un divorce qui part dans tous les sens.

Hakimi vs Abouk : une négociation compliquée

Sa séparation avec Hiba Abouk est compliquée, notamment sur le plan financier. Le joueur du PSG est soupçonné d’avoir voulu cacher une partie de ses revenus pour ne pas les partager avec sa future ex-femme lors du divorce. L’actrice espagnole réclame la moitié de la fortune accumulée par le couple pendant leur vie en commun, comme le veut le régime de la communauté. C'est-à-dire 10 millions d’euros. Achraf Hakimi a, par le biais de ses avocats, tenté de négocier à l’amiable sur une somme de 2 millions d’euros. Pas d’accord en vue donc mais cette situation forcément guère réjouissante provoque de nombreuses réactions.

Et c’est souvent Hiba Abouk qui essuie les plâtres, avec des attaques sur sa volonté de récupérer la somme qu’elle estime juste pour garder les enfants du couple et continuer sa vie séparément du défenseur du PSG. Le présentateur de télévision très connu en Espagne, Alessandro Lecquio, a sorti sur Instagram une salve contre la future ex-femme d’Achraf Hakimi. « Demander 10 millions d’euros, c’est considérer le mariage comme un business. Ce n’est pas juste. Elle se comporte comme la fille d’un bédouin avec des troupeaux, et non comme l’actrice à succès qu’elle était. Hiba a-t-elle quitté son travail à cause des exigences de son mari, ou parce qu’elle n’avait plus d’offres intéressantes et qu’elle préférait donc rester à la maison ? Elle doit se remettre au travail », a lancé le présentateur TV, dont la sortie n’a pas vraiment été appréciée, recevant des critiques pour son côté sexiste, voire raciste.

Sexiste et raciste, ça va trop loin contre Hiba Abouk

Les réseaux sociaux n'ont en effet pas raté celui qui se fait surnomme le Comte Lecquio dans les médias italiens et espagnols. « Les femmes arrêtent toujours de travailler pour élever les enfants, tandis que le mari continue. C'est mon humble opinion », « Ce message est complètement macho (…) Quelle situation a-t-elle dû accepter par les infidélités de son mari, mais aussi face aux enfants... Tu ne dis rien de ça ??? », « Ce monsieur ne l'a pas seulement trompé, mais il a aussi commis un crime déplorable qui a profondément blessé elle et ses enfants. Donc, je trouve ça génial d’avoir demandé 10 millions d’euros, ce sera la récompense pour tous les dégâts moraux qu'il a causés à ses enfants. C’est lui qui est fautif, il ne faut pas l’oublier ». Les commentaires ne vont pas dans le sens d'Achraf Hakimi dont l'avenir au PSG n'est pas si clair.