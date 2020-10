PSG : Tuchel menacé, Allegri prêt à débarquer à Paris !

Dans : PSG.

Au lendemain de la défaite du PSG face à Manchester United (1-2), le doute est palpable au sujet de l’avenir de Thomas Tuchel dans la capitale.

Il faut dire que l’attitude de l’entraîneur du PSG durant la rencontre pose question. Totalement inactif dans sa zone technique durant le match, l’Allemand a semblé perdu en conférence de presse. Incapable d’expliquer la mauvaise prestation de ses joueurs, l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund a été impuissant du début à la fin de la soirée. Dès lors, son départ est envisagé par la presse européenne. C’est notamment le cas en Italie, où la Gazzetta dello Sport estime que Thomas Tuchel est en danger et que Massimiliano Allegri, très proche du directeur sportif Leonardo, est le grand favori pour lui succéder.

« Le PSG est une équipe pleine de fuoriclasse mais privée de jeu. Thomas Tuchel risque son poste et Massimiliano Allegri attend un appel de Leonardo. Le coach allemand est incapable d’exploiter son incroyable potentiel offensif. Il est considéré par beaucoup comme un coach insuffisant pour une telle équipe. Allegri a toujours plus à Leonardo. Il a peu d’égal en Europe pour sa gestion d’un groupe » note le quotidien italien aux pages roses, absolument persuadé que l’avenir de Thomas Tuchel pourrait rapidement s’écrire loin du Paris Saint-Germain après cette grosse claque européenne. Reste maintenant à voir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi envisagent sérieusement de licencier le coach allemand à moins d’un an de la fin de son contrat. Dans ce dossier complexe, il est bon de rappeler que Thomas Tuchel est le choix de l’Emir du Qatar, qui avait personnellement pris la décision de le nommer il y a un peu plus de deux ans.