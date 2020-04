PSG : Areola n’avait aucune chance au Real Madrid, retour à Paris

Dans : PSG.

Prêté pour une saison l’été dernier, dans le cadre du transfert de Keylor Navas au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola ne devrait pas rester au Real Madrid. Le rôle de numéro 2 est déjà réservé à un autre gardien.

Même si l’on ignore si la saison de Liga reprendra, Alphonse Areola ne rejouera sans doute plus avec le Real Madrid. On pourrait bien le revoir sur le banc des Merengue si les conditions sanitaires le permettent. Mais une fois son prêt terminé cet été, le gardien de 27 ans ne sera pas conservé. Le Français a pourtant donné satisfaction à l’entraîneur Zinédine Zidane lors de ses huit matchs disputés toutes compétitions confondues. Mais le portier appartenant au Paris Saint-Germain n’a jamais menacé le statut du titulaire Thibaut Courtois. Areola a dû se contenter du rôle de doublure et semblait prêt à conserver cette fonction pour la saison prochaine.

Le problème, c’est que le Real Madrid a d’autres plans. Selon les informations de Marca, qui affirme que la Maison Blanche souhaite dégraisser son effectif, le club madrilène a déjà réservé le poste de gardien numéro 2 au jeune Ukrainien Andriy Lunin (21 ans), recruté pour 8,5 millions d’euros en 2018, et qui termine son prêt au Real Oviedo en deuxième division espagnole. Un coup dur pour le troisième portier de l’équipe de France qui devra se trouver un nouveau point de chute avant l'Euro en 2021. Sachant que le titi refusera de cirer le banc du Parc des Princes.