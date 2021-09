PSG : Tuchel banni à Paris, Camara en fait les frais

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans le cadre de son brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF), Zoumana Camara avait choisi d’effectuer son stage obligatoire à Chelsea, aux côtés du manager Thomas Tuchel qu’il a côtoyé dans la capitale française. Malheureusement pour le jeune technicien, le Paris Saint-Germain a refusé à cause de la présence de l’Allemand.

A croire que le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel ne se sont pas quittés en si bons termes. Zoumana Camara en a désormais la preuve, lui qui souhaitait effectuer son stage obligatoire avec l’Allemand. En effet, l’actuel entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, dans le cadre de son brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF), s’apprêtait à rejoindre le centre d’entraînement des Blues pour une brève expérience qui devait débuter lundi. L’occasion pour le Français de retrouver le coach dont il était l’adjoint au club francilien.

Les deux hommes étaient donc ravis de travailler de nouveau ensemble. Et quoi de mieux pour l’élève d’apprendre en observant le vainqueur de la Ligue des Champions ? Seulement voilà, Zoumana Camara a dû appeler Chelsea et la direction technique nationale (DTN) la semaine dernière pour leur annoncer qu’il n’effectuerait pas son stage avec les Blues. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le Paris Saint-Germain a finalement refusé de le laisser collaborer avec Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur que le club a licencié en décembre dernier.

Camara accepte la décision

Sous contrat avec le vice-champion de France jusqu’en 2023, « Papus » n’a pas souhaité s’opposer à la décision de ses supérieurs et devra donc trouver un stage au sein d’un autre club étranger. En tout cas, cette information montre bien qu’il existe encore des tensions entre le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel. On se souvient que le président Nasser Al-Khelaïfi avait envoyé un message de félicitations à son ancien coach après son sacre en Ligue des Champions. En revanche, avec le directeur sportif Leonardo, le courant n’est jamais passé.