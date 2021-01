PSG : Un premier choix fort, Zoumana Camara éjecté du staff

Dans : PSG.

Débarqué au Paris Saint-Germain le week-end dernier, Mauricio Pochettino a déjà pris une décision forte concernant son staff technique.

Samedi, l’entraîneur argentin a officiellement pris la place de Thomas Tuchel sur le banc de touche du club de la capitale, avant de diriger sa première séance d’entraînement dimanche. Lors de ce premier rendez-vous avec son groupe de joueurs, Pochettino était présent avec tout son staff, mais sans Zoumana Camara. Pressenti pour intégrer la garde rapprochée de l’ancien manager de Tottenham, l’ancien défenseur du PSG (2007-2015) ne sera finalement pas de la partie. En effet, selon L’Equipe, Papus va changer de rôle au sein du club francilien. Adjoint de Laurent Blanc, d’Unai Emery puis de Thomas Tuchel, l’homme de 41 ans va donc s’éloigner du groupe pro. Un choix fort de la part de Pochettino, qui souhaite donc travailler avec ses hommes à lui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau staff du PSG ne manquera pas de ressources.

Puisqu’il sera composé de quatre membres. Pour sa nouvelle aventure à Paris, Pochettino pourra effectivement compter sur son fils aîné, Sebastiano, qui aura le rôle de préparateur physique. Le Franco-Argentin Miguel D'Agostino servira, lui, de relais entre les joueurs et l’entraîneur, tout en analysant les datas. Jesus Perez sera l’animateur des séances, et Toni Jimenez s'occupera des gardiens. Et alors que tout ce beau monde a signé pour 18 mois, comme le nouveau boss, aucune place n’a donc été faite à Camara. Preuve que Pochettino arrive au PSG avec plus de pouvoirs que ses prédécesseurs.