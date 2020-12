PSG : Triple blessure, usure mentale, Mbappé est à bout

Dans : PSG.

C’est encore une fois sur le banc de touche que Kylian Mbappé va prendre place au coup d’envoi du match de ce mercredi soir face à Strasbourg.

Presque une habitude irréelle pour la star du PSG, diminuée par des pépins physiques et qui ne parvient pas à remonter la pente. S’il avait déjà fait savoir au coeur de l’automne qu’il se sentait fatigué, son absence de buts en Ligue des Champions pendant un an avait confirmé cette impression. Covid-19, enchainement des matchs, le corps du champion du monde 2018 a été mis à rude épreuve, et les conséquences sont déjà là. Selon Le Parisien, Kylian Mbappé est diminué à trois endroits différents. Sa cheville est toujours douloureuse, sa cuisse le tiraille et les adducteurs sifflent. Certes, les joueurs professionnels sont habitués à jouer avec la douleur, mais à 22 ans, l’attaquant du PSG doit aussi se surveiller.

La volonté du staff parisien est de ne pas forcer pour ce dernier match de l’année face à Strasbourg, histoire de ne pas forcer vers une rechute qui casserait la saison de l’ancien monégasque. Car moralement, Mbappé a aussi du mal à remonter la pente, lui qui s’agace de ne pas pouvoir afficher le niveau de jeu qu’il aimerait bien montrer, notamment en Ligue des Champions où Neymar tire à lui tout seul le PSG vers les sommets. Une situation morale et physique que le Paris SG doit désormais surveiller de près, surtout qu’en marge de ces problèmes, se trouve aussi les discussions pour la prolongation de son contrat. Une période délicate et compliquée, ce à quoi Kylian Mbappé n’a pour le moment pas été souvent confronté dans sa jeune carrière.