PSG : Une très mauvaise nouvelle en vue pour Mbappé ?

Ménagé à quasiment chaque rencontre, Kylian Mbappé n’était pas titulaire lors du choc de ce dimanche face à Lille.

Toujours gêné par des problèmes à la cuisse, le numéro 7 du PSG n’est visiblement pas à 100 %, et n’a clairement pas non plus 90 minutes dans les jambes. Pour celui qui a déclaré se sentir fatigué au coeur de l’automne avec l’impression d’avoir enchaîné les matchs pendant l’été sans avoir réellement souffler, le problème physique est persistant. Au point de commencer à inquiéter sur le long terme, comme l’explique Régis Brouard sur La Chaine L’Equipe.

« Pour moi, Mbappé a plus que des problèmes musculaires. Un problème musculaire, ça peut se régler en trois semaines. Là, ça va pratiquement faire six semaines… Les symptômes, c’est qu’il a mal 24 heures ou 48 heures après un match. J’ai été opéré de la pubalgie, je connais la douleur, et ça me fait penser ça. C’est exactement les symptômes d’une pubalgie. Ça peut être autre chose, mais bon… Là, il a mal quelques heures après avoir fait des efforts violents. Ce n’est plus un problème musculaire ! », a souligné l’ancien joueur d’Auxerre, Montpellier et Caen, persuadé que le problème est plus profond que cela pour Kylian Mbappé. De quoi donner quelques sueurs froides aux supporters du PSG, qui désespèrent de voir leur équipe un jour au complet. Si cela a suffit pour passer les poules de la Ligue des Champions, il ne faudra pas que cela perdure à la fin de l’hiver, quand l’avenir européen se jouera.