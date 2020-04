PSG : Thiago Silva totalement surpris par le Covid-19

Dans : PSG.

Reparti au Brésil, Thiago Silva s'est confié sur la pandémie mondiale du Covid-19, avouant même qu'il était persuadé que le football reprendrait très vite.

Rentré précipitamment au pays au début du confinement, Thiago Silva n’avait pas forcément marqué des points auprès de l’opinion publique en France, sa femme prétextant qu’elle avait quitté la région parisienne car les supermarchés étaient vides. Comme excuse, même Neymar peut trouver mieux… Quoi qu’il en soit, le capitaine parisien est chez lui au Brésil, et il tente de garder la forme et le contact comme il peut. Dans un entretien sur PSG TV, le défenseur central a ainsi expliqué sa manière de fonctionner, ses contacts avec les joueurs et le staff, ses entrainements et les moments que cette crise entrainait. Impliqué avec son compatriote Marcelo dans des messages à la destination de la population brésilienne, Thiago Silva a tout de même reconnu qu’il était bluffé de voir la planète s’arrêter aussi longtemps, chose il est vrai inédite. O Monstro avoue ainsi qu’il était persuadé de reprendre rapidement le football, ce qui n’est, et ne sera pas le cas.

« C'est difficile ce confinement, car ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Il faut s'adapter, c'est la vie. Il y a des moments plus difficiles. Le point positif est que l'on peut profiter un peu plus de la famille. C'est un moment difficile pour tout le monde. La pandémie de Coronavirus ? Je ne pensais pas que cela atteindrait ce point. Je pensais que ce serait rapide, mais ce n'est pas le cas », a reconnu le joueur du PSG pour qui voir la saison s’interrompre ainsi de longues semaines est forcément totalement inédit, même dans sa longue carrière.