PSG : Le Brésil atterré par la fuite de Thiago Silva !

En début de semaine dernière, le PSG était informé du retour au Brésil durant la période de confinement de Neymar mais également de Thiago Silva.

Via son compte Instagram, Isabelle Silva, la compagne du défenseur central du Paris Saint-Germain, avait justifié la fuite de sa famille en cette période sanitaire délicate. « Dans Paris, les supermarchés se vident rapidement et chaque sortie est un risque de contamination pour moi et ma famille. Notre décision se base sur ces facteurs. La protection de notre famille reste notre priorité » expliquait notamment la femme de Thiago Silva. Des propos qui avaient choqué un grand nombre de supporters français du Paris SG. Mais vraisemblablement, il n’y a pas qu’en France que les propos d’Isabelle Silva ont étonné puisque selon Isabela Pagliari, le Brésil a également été atterré par de telles déclarations.

« Tout le monde a reçu les déclarations de Bella Silva de façon très maladroite. Je pense qu’elle n’a pas trop réfléchi avant de s’exprimer. Elle essaie maintenant de s’excuser, car elle avait d’autres raisons qui sont très valides. Elle voulait rentrer au Brésil parce qu’elle a beaucoup plus de structures confortables avec une piscine et une grande maison. Cela aurait été validé. Mais dire qu’elle n’arrivait pas à trouver de la nourriture et qu’elle avait peur que les supermarchés fussent vides, cela n’a pas été bien vu au Brésil » a indiqué la correspondante brésilienne d’Europe 1 à Paris, avant de conclure. « Ils ont essayé de prendre l’avion pour rentrer au Brésil à deux reprises, mais ils n’ont pas réussi dans un premier temps, car les compagnies étaient en train d’annuler tous les vols. Ils y sont finalement arrivés et ils sont rentrés au Brésil où ils se trouvent à Rio de Janeiro. Ils sont là-bas avec toute la famille, mais avec le même groupe qu’ils étaient à Paris. Ils essaient de faire un stock de nourriture et ils ne bougent pas ». Pas de doute, on ne plaisante vraiment pas avec le coronavirus dans la famille Thiago Silva.