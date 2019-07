PSG : Paris grille la Juventus dans ce dossier surprise du mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le Paris Saint-Germain, qui est en train de finaliser l’arrivée d’un « 6 » et cherche un gardien de but avec le départ probable de Kevin Trapp, est également très occupé par le dossier Neymar.

Mais Leonardo souhaite visiblement faire d’autres retouches dans son effectif. La venue d’un défenseur central pour rassurer son entraineur a ainsi été bouclée, et ce pourrait aussi être le cas au niveau du poste de latéral gauche. Numéro 2 à ce poste, Layvin Kurzawa ne rassure visiblement pas Thomas Tuchel, qui rêvait de faire venir Raphaël Guerreiro du Borussia Dortmund. Une opération qui n’est pas la priorité de Leonardo, qui préfère Danny Rose de Tottenham.

The Sun annonce ainsi que le PSG est en pole position pour faire venir l’international anglais dans le cadre d’un transfert de 22 ME. Le club de la capitale français devancerait ainsi la Juventus dans ce dossier. Un prix discutable pour un joueur de 29 ans qui a certes subi une grave blessure au genou en 2017, mais a montré qu’il avait pleinement récupéré et a participé au bon parcours des Spurs jusqu’en finale de la Ligue des Champions. De quoi bouleverser la défense parisienne dans les prochains jours, en cas d’accord définitif avec Tottenham ?