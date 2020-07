PSG : Thiago Silva tête de Turc à Paris, c’est un scandale

Dans : PSG.

Huit ans après sa signature au PSG en provenance de l’AC Milan, Thiago Silva va quitter la capitale en septembre prochain.

Au contraire d’Edinson Cavani, le capitaine du Paris Saint-Germain a pris la décision de terminer la saison 2019-2020 avec son équipe. Une décision saluée en interne, où le Brésilien fait l’unanimité auprès de ses coéquipiers. Dans la presse, O Monstro souffre en revanche d’une image contrastée puisque le défenseur de 36 ans est souvent catalogué comme un joueur en difficulté dans les gros matchs et ayant du mal à gérer ses émotions. Tête de Turc de certains observateurs à la fin de son aventure parisienne, Thiago Silva ne mérite clairement pas d’être traité ainsi selon son compatriote Dante, lequel s'est exprimé à ce sujet dans Le Parisien.

« Thiago est une belle personne et un grand capitaine. Il fait encore partie des meilleurs au monde à son poste. Il a tellement d'atouts. Tous les clubs de la planète aimeraient l'avoir dans leur effectif. On peut regretter de voir son histoire au PSG s'achever ainsi. Mais il lui reste quand même 3 trophées à conquérir et notamment la Ligue des champions après laquelle il court depuis tant d'années. Je trouve que l’on a eu tendance à le rendre responsable après chaque défaite du PSG. Il a pu avoir des moments de faiblesse à l'image d'un collectif. À partir de ce constat, des gens se sont, sans doute, forgés une mauvaise opinion à son sujet. Chacun peut commettre des erreurs de jugement. Il faut seulement avoir l'intelligence de le reconnaître. Thiago a marqué l'histoire de ce club. Ça demeure une évidence » a indiqué le défenseur niçois, rendant ainsi un bien bel hommage à Thiago Silva. L’ancien Milanais aura lui l’occasion de faire taire les critiques à l’occasion des finales de coupe et du Final 8 de la Ligue des Champions…