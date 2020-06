Mercato : Tout le monde n'est pas le PSG, Thiago Silva se prend une claque

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva va bien prolonger, mais uniquement pour disputer les dernières épreuves d’une saison complètement décalée.

Le défenseur brésilien peut déjà se chercher un nouveau point de chute pour 2020-2021, et c’est ce qu’il fait sans avoir besoin de discrétion. Ses représentants ont ainsi entamé des discussions avec la Fiorentina, qui rêve de faire un coup à la Franck Ribéry en recrutant le capitaine du PSG. A 35 ans, O Monstro retrouverait ainsi la Série A, lui qui a brillé sous le maillot du Milan AC avant de rejoindre le Paris SG. Ce retour est toutefois loin d’être fait, car Thiago Silva se croit encore en train de discuter avec les dirigeants parisiens. Alors qu’il ne pourra clairement pas avoir un salaire digne du club de la capitale française, le Brésilien a fait peur à toute la Toscane avec ses exigences financières.

Selon la Gazzetta dello Sport, les négociations ont connu un énorme accroc quand, passé l’intérêt réciproque sur le plan sportif, le salaire du joueur a été évoqué. Thiago Silva a en effet demandé un salaire de 10 ME par an, et ceci sur trois ans, c’est à dire jusqu’à ses 38 ans. De quoi faire hurler Rocco Commisso, milliardaire italo-américain propriétaire de la Viola, et qui rêve d’attirer quelques stars pour des besoins marketing et sportifs. Mais à ce prix, c’est clairement non et la Fiorentina a joué carte sur table. De nouvelles discussions pourront avoir lieu courant août, quand le marché des transferts battra son plein, mais uniquement si le Brésilien est prêt à baisser ses exigences de plus d’un tiers, pour atteindre 5 à 6 ME.