PSG : Sagnol allume Tuchel ? «  A Bordeaux ça doit faire rigoler »

Désormais consultant de RMC, Willy Sagnol a allumé Thomas Tuchel, estimant que ce dernier misait tout sur la communication pour faire oublier ses difficultés dans le relationnel avec ses joueurs, comme cela avait notamment été le cas lorsqu'il était en Allemagne. Sur la chaîne L'Equipe, l'ancien joueur et manager de Bordeaux a eu droit à quelques réponses plutôt perfides, son passé lui étant renvoyé au visage?

« Je ne suis pas d’accord avec Sagnol qui d’ailleurs ne devrait pas donner des leçons en matière de management. Tuchel vient d’arriver au PSG, il a effectivement une méthode très différente de son prédécesseur, et il a raison puisqu’il y a à Paris des joueurs qu’il faut prendre différemment qu’à Mayence par exemple. Je ne trouve pas du tout qu’il fasse de la communication et au contraire son équipe est en progression », a expliqué Mélisande Gomez. Et Hervé Penot de glisser un tacle encore plus musclé à destination de Willy Sagnol. « En plus quand c’est Sagnol qui vient donner des leçons, ça fait rigoler tout le monde. Surtout du côté de Bordeaux », a ironisé le journaliste du quotidien sportif, histoire de rappeler l'éphémère passage de Willy Sagnol sur le banc des Girondins avec les résultats que l'on connaît.