PSG : Thiago Silva humilié, son agent recadre Leonardo !

Dans : PSG.

Auteur de prestations solides durant le Final 8 de la Ligue des Champions avec le PSG, Thiago Silva a rapidement rebondi du côté de Chelsea au mercato.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l’international brésilien souhaitait prolonger dans la capitale française. Cela tombe bien, son entraîneur Thomas Tuchel comptait sur lui pour la saison à venir. Mais les deux hommes se sont heurtés au choix du directeur sportif Leonardo, lequel a longtemps été inflexible en refusant de prolonger Thiago Silva et en affichant la volonté de vouloir tourner la page avec le défenseur brésilien de 35 ans. Néanmoins, selon Paulo Tonietto, qui représente les intérêts de Thiago Silva, Leonardo a totalement retourné sa veste en proposant il y a quelques jours une proposition de contrat à l’ancien roc de l’AC Milan. Mais c’était trop tard pour convaincre celui qui s’était déjà mis d’accord avec Chelsea…

« Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu'il ne souhaitait pas le prolonger. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? Dans un club, le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble. Ce n'était pas le cas. Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant » a fait savoir le représentant de Thiago Silva dans les colonnes du journal L’Equipe. Reste maintenant à voir comment le Paris SG compte s’y prendre afin de compenser numériquement le départ de Thiago Silva, d’autant plus que celui-ci s’ajoute à celui de Tanguy Kouassi…